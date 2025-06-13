بطولة آسيا لبناء الأجسام غداً في عجمان

MENAFN - Al-Bayan) تستضيف إمارة عجمان غداً فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

يشارك في البطولة، التي تقام بمتابعة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، 23 دولة آسيوية، وتستمر حتى 17 يونيو الجاري في مركز الإمارات للضيافة.

وبالتزامن مع بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تحتضن إمارة عجمان المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في 14 يونيو الجاري، بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات، ونخبة من الرياضيين والمعنيين من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، ورؤساء الاتحادات الآسيوية والدولية، لبحث سبل تطوير رياضة بناء الأجسام على الصعيدين القاري والعالمي.

وتنظم دائرة التنمية السياحية بعجمان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة صباح غد الأحد، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الاتحادات الرياضية المحلية والآسيوية.

ويشهد الحفل الظهور الأول لشعار البطولة وتميمتها الرسمية ((مايِد))، إضافة إلى فقرات ثقافية تعكس التراث الإماراتي وتبرز الهوية الحضارية للإمارة.

وتمثل البطولة، التي تستضيفها عجمان لأول مرة، فرصة نوعية لاستعراض قدرات الإمارة التنظيمية والترويج لمقوماتها السياحية والثقافية، وتؤكد التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية، لا سيما دائرة التنمية السياحية بعجمان، والاتحاد الدولي للياقة وبناء الأجسام، والاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ما ينسجم مع الرؤية الطموحة لتقديم نموذج مثالي في استضافة البطولات الدولية وتعزيز مكانة عجمان الرائدة على خريطة السياحة العالمية.

ويأتي تنظيم هذه البطولة بوصفها محطة مفصلية ضمن استراتيجية الإمارة لتعزيز التكامل بين الرياضة والسياحة، وتسليط الضوء على تطور بنيتها التحتية السياحية واللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاع السياحة والضيافة.