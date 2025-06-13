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هام من الامن العام حول دلالات صافرات الانذار .. متى يبدأ الخطر ومتى يزول؟

هام من الامن العام حول دلالات صافرات الانذار .. متى يبدأ الخطر ومتى يزول؟

2025-06-13 08:08:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، دلالات صافرات الانذار للتمييز بينها، ومعرفة متى يبدأ الخطر ومتى يزول.
وبحسب المعلومات التي نشرتها المديرية، فإن للصافرة نغمتين اثنتين احدهما تعلن الخطر، والاخرى زواله، وهي على النحو الاتي:
ا - النغمة الأولى:
تتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه.
٢ - النغمة الثانية:
تتكون من نغمة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر.
وأشارت المديرية إلى أنه يتبع الصافرة في الحالتين رسالة صوتية تبين أسباب إطلاق الصافرات.

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