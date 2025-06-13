هام من الامن العام حول دلالات صافرات الانذار .. متى يبدأ الخطر ومتى يزول؟

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هام من الامن العام حول دلالات صافرات الانذار .. متى يبدأ الخطر ومتى يزول؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة، دلالات صافرات الانذار للتمييز بينها، ومعرفة متى يبدأ الخطر ومتى يزول.
وبحسب المعلومات التي نشرتها المديرية، فإن للصافرة نغمتين اثنتين احدهما تعلن الخطر، والاخرى زواله، وهي على النحو الاتي:
ا - النغمة الأولى:
تتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه.
٢ - النغمة الثانية:
تتكون من نغمة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر.
وأشارت المديرية إلى أنه يتبع الصافرة في الحالتين رسالة صوتية تبين أسباب إطلاق الصافرات.
وبحسب المعلومات التي نشرتها المديرية، فإن للصافرة نغمتين اثنتين احدهما تعلن الخطر، والاخرى زواله، وهي على النحو الاتي:
ا - النغمة الأولى:
تتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه.
٢ - النغمة الثانية:
تتكون من نغمة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر.
وأشارت المديرية إلى أنه يتبع الصافرة في الحالتين رسالة صوتية تبين أسباب إطلاق الصافرات.
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