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الامن العام : لا اغلاقات للطرق وطريق البحر الميت سالك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - اكدت مديرية الامن العام انه لا اغلاقات للطرق وطريق البحر الميت سالك .
ودعت المديرية الجميع عدم نشر اية معلومات غير صادرة عن الجهات المختصة
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