أسعار الغاز في أوروبا تقفز مع عودة المخاطر الجيوسياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع عودة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعدما شنّت إسرائيل موجة ضربات على إيران، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة محورية لإمدادات الطاقة العالمية.

وقفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 بالمئة اليوم الجمعة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

وتم تداول العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل – وهي المعيار الأوروبي للغاز – بارتفاع نسبته 3.23 بالمئة عند 37.34 يورو لكل ميغاواط/ساعة في الساعة 9:12 صباحاً في أمستردام.

كما ارتفعت العقود الآجلة للكهرباء في أوروبا، إذ قفز العقد الألماني للعام المقبل إلى أعلى مستوياته منذ شباط، وفقاً لبيانات بورصة الطاقة الأوروبية (إي إي إكس).

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

13/06/2025 14:20:59