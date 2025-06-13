أسعار الغاز في أوروبا تقفز مع عودة المخاطر الجيوسياسية

أسعار الغاز في أوروبا تقفز مع عودة المخاطر الجيوسياسية
عمان 13 حزيران (بترا)- ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع عودة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعدما شنّت إسرائيل موجة ضربات على إيران، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة محورية لإمدادات الطاقة العالمية.
وقفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 بالمئة اليوم الجمعة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وتم تداول العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل – وهي المعيار الأوروبي للغاز – بارتفاع نسبته 3.23 بالمئة عند 37.34 يورو لكل ميغاواط/ساعة في الساعة 9:12 صباحاً في أمستردام.
كما ارتفعت العقود الآجلة للكهرباء في أوروبا، إذ قفز العقد الألماني للعام المقبل إلى أعلى مستوياته منذ شباط، وفقاً لبيانات بورصة الطاقة الأوروبية (إي إي إكس).
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
13/06/2025 14:20:59
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