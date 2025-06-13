دعوات عربية ودولية لخفض التصعيد بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- دعت معظم دول العالم وهيئات ومنظمات دولية، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية في إيران.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إن المنشآت النووية "يجب ألا تهاجم أبدا" محذرًا من "أي عمل يهدد سلامة منشآت نووية وأمنها، ما قد يكون له تداعيات خطرة على المواطنين في إيران والمنطقة وخارجها".

ودعا "كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد".

بدوره، حضّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل وإيران على "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس".

ودان "أيّ تصعيد عسكري في الشرق الأوسط" مبديًا "قلقه البالغ" إزاء الضربات الإسرائيلية، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه في بيان.

و أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أنه "لأمر جوهري الآن أن يعمل العديد من الحلفاء، وبينهم الولايات المتحدة على خفض التصعيد"، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية تحرك "احادي".

وأعربت الصين عن "قلقها البالغ" جراء الضربات الإسرائيلية على إيران، ونددت بـ"انتهاك" السيادة الإيرانية، محذرة من "العواقب الخطيرة" للهجوم.

ودعت إلى "بذل المزيد من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتفادي تصعيد جديد في التوتر".

وحض المستشار الألماني فريدريش ميترس، إسرائيل وإيران على تفادي "المزيد من التصعيد"، والامتناع عن أي أعمال يمكن أن "تزعزع استقرار المنطقة بكاملها".

فيما دعت فرنسا "كل الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي أي تصعيد قد يقوض الاستقرار في المنطقة".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أنه "من الأساسي تحفيز كل السبل الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر".

وحضت تركيا إسرائيل على وقف "أعمالها العدائية" التي قد تقود إلى المزيد من النزاعات"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وحذر الاتحاد الإفريقي من الضربات الإسرائيلية " التي تشكل تهديدًا خطيرًا على السلام والأمن الدوليين"، داعيًا "جميع الأطراف إلى لزوم أقصى قدر من ضبط النفس".

في حين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، أن بلاده "تحض الطرفين على تفادي أي تصعيد"، مؤكدًا أن "ثمة قنوات للحوار والدبلوماسية، يجب استخدامها".

ونددت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "بحزم" بالضربات الإسرائيلية مؤكدة "تضامنها" مع إيران.

كما نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بـ"جريمة" حرب تضاف إلى السجل الطويل لجرائم نظام" بنيامين نتانياهو.

ونددت السلطات في أفغانستان بالضربات، محذرة من أنها "تشكل انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وخصوصًا السيادة الوطنية".

كما أعرب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا للصحفيين عن إدانته الشديدة هذا العمل الأخير الذي يمثل تصعيدًا.

وأضاف، من المؤسف للغاية أن يتم اتخاذ تدابير عسكرية".

وقال إن بلاده "تحض كل الأطراف المعنية على إبداء أكبر قدر من ضبط النفس".

ودانت دولة الكويت الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على إيران، محذرة من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي. ودعت في بيان إلى وقف التصعيد العسكري والتهدئة وضبط النفس وخفض حدة التوتر، وحل الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

ودعا الأمين العام لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف هذا العدوان بشكل فوري، محذرًا من أن التصعيد قد يؤدي إلى إشعال صراع أوسع يهدد السلم الإقليمي والدولي.

ودانت كل من ماليزيا وأندونيسيا بأشد العبارات الضربات التي شنها الإحتلال الإسرائيلي ضد أهداف داخل إيران، واصفتين هذا الهجوم بأنه عمل متهور يقوض القانون الدولي، ويهدد بتصعيد التوترات في منطقة هشة أصلا.

ودعتا المجتمع الدولي بألاّ يسمح بأفعال تقوّض الدبلوماسية وتهدد السلام العالمي، وقد تقود إلى اندلاع نزاع أوسع نطاقا، كما دعتا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر أو مزيد من عدم الاستقرار.

وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن "الاعتداءات الاسرائيلية فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم تستهدف الشعب الإيراني فحسب، بل استهدفت كل الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة وتفادي التصعيد فيها"، معتبراً ان "مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حالياً لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطاً متقدماً بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها".

ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي إلى "التحرك الفاعل والسريع لعدم تمكين إسرائيل من تحقيق أهدافها التي لم تعد خافية على احد والتي تنذر، في حال استمرت، باخطر العواقب".

من جهته دان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، "بشدة ​العدوان الاسرائيلي​ الخطير على ايران"، معتبرًا أن "هذا العدوان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة ايران وتداعياته، وتهديدا لاستقرار المنطقة بأشملها لا بل السلم العالمي".

وأعربت كل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان، عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه إيران، التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتمثل سلوكًا عدوانيًّا مرفوضًا ومستمرًا يقوّض أسس الاستقرار في المنطقة.

وأكدت هذه الدول في بيانات منفصلة، أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري.

ودانت دولة الإمارات العربية المتحدة "بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، عن "قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع".

وشددت دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

ودانت الحكومة العراقية، اليوم، باشد العبارات، الاعتداء العسكري الذي شنّته إسرائيل على إيران، مؤكدة أن الهجوم يُشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان، إن الاعتداء العسكري الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية يُمثّل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين ، خصوصا أنه وقع اثناء فترة التفاوض الأميركي الايراني.

ودعت المجتمع الدولي، ألا يبقى متفرجًا أمام هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، فاستدعاء منطق القوة لفرض الوقائع من جديد يُهدد بنسف أسس العلاقات الدولية الحديثة.

ودانت جمهورية مصر العربية الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أنها تمثل تصعيدًا إقليميًا سافرًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة، وتستنكر هذا العمل غير المبرر، والذي سيؤدي إلى مزيد من إشعال فتيل الأزمة، ويفُضي إلى صراع أوسع في الإقليم وينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على أمن واستقرار المنطقة، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، ويهدد بانزلاق المنطقة بكاملها إلى حالة من الفوضى العامة.

وجددت مصر تأكيدها أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تواجهها المنطقة، وإنما عبر الحلول السياسية والسلمية.

ودعت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" بعد الضربات الإسرائيلية لإيران.

وكتبت كالاس على "إكس" اليوم الجمعة، أن "الوضع في الشرق الأوسط خطر، أحض كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد"، مؤكدة أن "الدبلوماسية تبقى أفضل سبيل للمضي قدما، وأبقى على استعداد لدعم أي جهود دبلوماسية باتجاه خفض التصعيد".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى التهدئة وضبط النفس في منطقة الشرق الأوسط في ظل التقارير حول التصعيد والضربات المتبادلة بين اسرائيل وايران، والتي وصفها بأنها "مقلقة".

وقال ستارمر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إن "التقارير حول هذه الضربات مقلقة، ونحث جميع الأطراف على التراجع وخفض حدة التوتر على وجه السرعة، وإن التصعيد لا يخدم أحداً في المنطقة."

يتبع.......يتبع

--(بترا)

رصد/ي أ/رش/م.ر/أ ف/ب.أ/ف ش/م ق

13/06/2025 14:29:31