تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار

لندن 13 حزيران (بترا)- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة تراجعاً بنسبة 0.42 بالمئة أمام الدولار الأميركي، بحسب التقارير المالية البريطانية. وجرى تداول الإسترليني اليوم عند مستوى 1.3530 دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.18 بالمئة مسجلاً 1.1767 يورو. --(بترا) رش/م د/أس 13/06/2025 14:36:51

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