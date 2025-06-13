تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار
لندن 13 حزيران (بترا)- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة تراجعاً بنسبة 0.42 بالمئة أمام الدولار الأميركي، بحسب التقارير المالية البريطانية.
وجرى تداول الإسترليني اليوم عند مستوى 1.3530 دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.18 بالمئة مسجلاً 1.1767 يورو.
--(بترا)
رش/م د/أس
13/06/2025 14:36:51
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