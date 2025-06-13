الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أعلنت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الإنفاق العالمي على الأسلحة تجاوز 100 مليار دولار في عام 2024.

وذكرت الحملة في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، بعنوان "التكاليف الخفية: الإنفاق على الأسلحة النووية عام 2024"، أن 9 دول في العالم تمتلك أسلحة نووية عام 2024.

وذكّر التقرير، أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية هي الصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن الموقع الرسمي للحملة.

وأشار إلى أن الدول أنفقت أكثر من 100 مليار دولار في هذا المجال العام الماضي، مما يُمثل زيادة بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ولفت إلى أن القطاع الخاص حقق ربحا لا يقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية في عام 2024 وحده.

وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار، أي أكثر من إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة.

وحلت الصين في المركز الثاني بصفتها أكبر منفق بمبلغ 12.5 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ 10.4 مليارات دولار.

وأفاد التقرير بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

يشار إلى أن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي تحالف يركز على حشد المجتمع المدني حول العالم لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها، وتتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

13/06/2025 14:28:02