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الأمن العام: لا يوجد أي إغلاقات للطرق وطريق البحر الميت سالكة

الأمن العام: لا يوجد أي إغلاقات للطرق وطريق البحر الميت سالكة

2025-06-13 08:05:37
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أكدت مديرية الأمن العام، أن جميع الطرق في المملكة، بما فيها طريق البحر الميت، سالكة ولا يوجد أي إغلاقات.
ودعت المواطنين إلى عدم تداول أو نشر أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة.
--(بترا)
م ق/أس/أس
13/06/2025 14:19:43

MENAFN13062025000117011021ID1109670382

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