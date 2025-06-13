رسميا ‏الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة قطر والسعودية لتصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا استضافة السعودية وقطر لمباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تقام أيام 8 و11 و14 أكتوبر المقبل بنظام التجمع.

يذكر أن 6 منتخبات حجزت مقاعدها للمشاركة في الدور الرابع من التصفيات الملحق وهي: السعودية، قطر، الإمارات، العراق، إندونيسيا، وعمان.

ويتوزع هذا الدور على مجموعتين تلعبان بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل المتصدران مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 أما صاحبا المركز الثاني فسيخوضان مباراة فاصلة بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر، لتحديد المتأهل إلى الملحق القاري (الدور الخامس) الذي يواجه فيه الفائز منتخبا من قارة أخرى.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة الدور الرابع المقرر في 17 يوليو والتي ستحدد توزيع المنتخبات الستة على مجموعتين بشكل دقيق، بعد تقسيم المنتخبات إلى 3 مستويات بناء على أدائها في التصفيات وتصنيفها الدولي، حيث يضم المستوى الأول السعودية وقطر، والمستوى الثاني الإمارات والعراق، بينما تمثل عمان وإندونيسيا المستوى الثالث.