رسميا ‏الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة قطر والسعودية لتصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026

رسميا الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة قطر والسعودية لتصفيات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026
الدوحة - فريد عبدالباقي
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا استضافة السعودية وقطر لمباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي تقام أيام 8 و11 و14 أكتوبر المقبل بنظام التجمع.
يذكر أن 6 منتخبات حجزت مقاعدها للمشاركة في الدور الرابع من التصفيات الملحق وهي: السعودية، قطر، الإمارات، العراق، إندونيسيا، وعمان.
ويتوزع هذا الدور على مجموعتين تلعبان بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل المتصدران مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 أما صاحبا المركز الثاني فسيخوضان مباراة فاصلة بنظام الذهاب والإياب في نوفمبر، لتحديد المتأهل إلى الملحق القاري (الدور الخامس) الذي يواجه فيه الفائز منتخبا من قارة أخرى.
ومن المقرر أن يتم سحب قرعة الدور الرابع المقرر في 17 يوليو والتي ستحدد توزيع المنتخبات الستة على مجموعتين بشكل دقيق، بعد تقسيم المنتخبات إلى 3 مستويات بناء على أدائها في التصفيات وتصنيفها الدولي، حيث يضم المستوى الأول السعودية وقطر، والمستوى الثاني الإمارات والعراق، بينما تمثل عمان وإندونيسيا المستوى الثالث.
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