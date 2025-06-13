أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران
قفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على إمدادات النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.60 دولارات، أو بنسبة 10.87%، لتصل إلى 76.96 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 7.98 دولارات، أو بنسبة 11.73%، ليصل إلى 76.02 دولارًا للبرميل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن
غزة في مواجهة نيرون العصر
الحسيني : اقسم بان إسرائيل ستضرب مفاعل ايران - فيديو
الكواليت: الإقبال على شراء الأضاحي محدود
نجاح أول عملية تصغير معدة بالمنظار لزارع كلى على مستوى المنطقة
ذوو مصابين قادمين من غزة: الأردن سيبقى نافذة أمل للفلسطينيين