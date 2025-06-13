أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

قفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على إمدادات النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.60 دولارات، أو بنسبة 10.87%، لتصل إلى 76.96 دولارًا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 7.98 دولارات، أو بنسبة 11.73%، ليصل إلى 76.02 دولارًا للبرميل.