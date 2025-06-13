الذهب قرب مستويات قياسية عند 3412 دولارا للأونصة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

الذهب قرب مستويات قياسية عند 3412 دولارا للأونصة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، حيث تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.
وخلال جلسة تعاملات اليوم، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8% إلى 3412.29 دولارا للأونصة، وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1% حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2% إلى 3384.40 دولارا.
وصعد الذهب مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الإعلان عن شن إسرائيل هجوما على إيران.
وقال مسؤولان أميركيان الخميس إن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.25 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 إلى 1297.72 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 إلى 1062.35 دولارا.
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