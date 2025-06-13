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الذهب قرب مستويات قياسية عند 3412 دولارا للأونصة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

الذهب قرب مستويات قياسية عند 3412 دولارا للأونصة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

2025-06-13 08:04:51
(MENAFN- Al-Anbaa)

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، حيث تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وخلال جلسة تعاملات اليوم، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8% إلى 3412.29 دولارا للأونصة، وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1% حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2% إلى 3384.40 دولارا.

وصعد الذهب مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الإعلان عن شن إسرائيل هجوما على إيران.

وقال مسؤولان أميركيان الخميس إن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.25 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 إلى 1297.72 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 إلى 1062.35 دولارا.

MENAFN13062025000130011022ID1109670378

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