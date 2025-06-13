السفارة الأميركية في الكويت تؤكد عدم مشاركة واشنطن في الضربة العسكرية ضد إيران

السفارة الأميركية في الكويت تؤكد عدم مشاركة واشنطن في الضربة العسكرية ضد إيران
أكدت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت اليوم الجمعة أن القوات الأميركية لم تشارك في الضربة العسكرية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوضحت السفارة في بيان صحافي أنها تتابع التقارير الإخبارية بهذا الشأن، مؤكدة في الوقت ذاته أنه «لا تغيير في وضع السفارة في الوقت الحالي».
ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى مراجعة التحديثات والإرشادات الأمنية عبر مواقع السفارة أو مركز عمليات السلامة الخارجية (OSAC) والتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
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