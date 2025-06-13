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السفارة الأميركية في الكويت تؤكد عدم مشاركة واشنطن في الضربة العسكرية ضد إيران

السفارة الأميركية في الكويت تؤكد عدم مشاركة واشنطن في الضربة العسكرية ضد إيران

2025-06-13 08:04:50
(MENAFN- Al-Anbaa)

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت اليوم الجمعة أن القوات الأميركية لم تشارك في الضربة العسكرية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت السفارة في بيان صحافي أنها تتابع التقارير الإخبارية بهذا الشأن، مؤكدة في الوقت ذاته أنه «لا تغيير في وضع السفارة في الوقت الحالي».

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى مراجعة التحديثات والإرشادات الأمنية عبر مواقع السفارة أو مركز عمليات السلامة الخارجية (OSAC) والتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

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