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ترامب يحث إيران على التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي

ترامب يحث إيران على التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي

2025-06-13 08:01:31
(MENAFN- Al-Bayan) حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي وقال إن الوقت لا يزال متاحا أمام طهران لمنع مزيد من الصراع مع إسرائيل.

وقال على منصة تروث سوشيال "وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل وستكون أكثر وحشية".

وشنت إسرائيل هجمات على إيران اليوم الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

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