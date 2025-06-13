كم عدد قتلى القيادات الإيرانية إثر الهجمات الإسرائيلية؟

كم عدد قتلى القيادات الإيرانية إثر الهجمات الإسرائيلية؟
والقتلى هم حسين سلامي المولود في 1960 قائد الحرس الثوري الإيراني، ومحمد باقري القائد السابق للحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان الإيرانية، و غلام علي رشيد رئيس مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري وفريدون عباسي دوائي
رئيس منظمة الطاقة الذرية، و محمد مهدي طهرانجي رئيس جامعة آزاد الإسلامية في طهران.
كما قتل 4 علماء إيرانيين في الضربات الإسرائيلية وهم عبد الحميد منوشهر وأحمد رضا ذو الفقاري وأمير حسين فقهي ومطلب زاده.
في حين أفادت مصدرين إقليميين لـ((رويترز)) أن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية أمير علي حاجي زادة، قتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة.
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