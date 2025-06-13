كم عدد قتلى القيادات الإيرانية إثر الهجمات الإسرائيلية؟

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في قصف إسرائيلي اليوم الجمعة استهدف منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

والقتلى هم حسين سلامي المولود في 1960 قائد الحرس الثوري الإيراني، ومحمد باقري القائد السابق للحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان الإيرانية، و غلام علي رشيد رئيس مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري وفريدون عباسي دوائي

رئيس منظمة الطاقة الذرية، و محمد مهدي طهرانجي رئيس جامعة آزاد الإسلامية في طهران.

كما قتل 4 علماء إيرانيين في الضربات الإسرائيلية وهم عبد الحميد منوشهر وأحمد رضا ذو الفقاري وأمير حسين فقهي ومطلب زاده.

في حين أفادت مصدرين إقليميين لـ((رويترز)) أن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية أمير علي حاجي زادة، قتلوا في الضربات الإسرائيلية على إيران اليوم الجمعة.