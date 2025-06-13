  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسرائيل تؤكد إصابة أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز

إسرائيل تؤكد إصابة أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز

2025-06-13 08:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في منشأة نطنز الإيرانية الكبيرة، ضمن سلسلة الغارات التي شنّها الجمعة.

وأوضح الجيش في بيان أن "المنطقة الكائنة تحت الأرض من الموقع أصيبت بأضرار. تضم هذه المنطقة قاعة تخصيب متعددة الطوابق مزودة بأجهزة طرد مركزي وغرف كهربائية وبنية تحتية داعمة إضافية".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، استُهدفت بنية تحتية حيوية تُمكّن الموقع من مواصلة عملياته وتُمكّن النظام الإيراني من مواصلة جهوده لحيازة أسلحة نووية".

MENAFN13062025000110011019ID1109670361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث