ماذا قالت إيران عن أضرار منشأة نطنز النووية الموجودة تحت الأرض؟

ماذا قالت إيران عن أضرار منشأة نطنز النووية الموجودة تحت الأرض؟
وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي إن "معظم الأضرار هي على مستوى السطح" مؤكدا "عدم وقوع إصابات" في المنشأة حيث توجد أجهزة الطرد المركزي للتخصيب تحت الأرض.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في منشأة نطنز الإيرانية الكبيرة، ضمن سلسلة الغارات التي شنّها الجمعة.
وأوضح الجيش في بيان أن "المنطقة الكائنة تحت الأرض من الموقع أصيبت بأضرار. تضم هذه المنطقة قاعة تخصيب متعددة الطوابق مزودة بأجهزة طرد مركزي وغرف كهربائية وبنية تحتية داعمة إضافية".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، استُهدفت بنية تحتية حيوية تُمكّن الموقع من مواصلة عملياته وتُمكّن النظام الإيراني من مواصلة جهوده لحيازة أسلحة نووية".
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