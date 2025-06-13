ماذا قالت إيران عن أضرار منشأة نطنز النووية الموجودة تحت الأرض؟

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الجمعة أن معظم الأضرار الناجمة عن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض في نطنز، هي على مستوى السطح.

وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي إن "معظم الأضرار هي على مستوى السطح" مؤكدا "عدم وقوع إصابات" في المنشأة حيث توجد أجهزة الطرد المركزي للتخصيب تحت الأرض.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في منشأة نطنز الإيرانية الكبيرة، ضمن سلسلة الغارات التي شنّها الجمعة.

وأوضح الجيش في بيان أن "المنطقة الكائنة تحت الأرض من الموقع أصيبت بأضرار. تضم هذه المنطقة قاعة تخصيب متعددة الطوابق مزودة بأجهزة طرد مركزي وغرف كهربائية وبنية تحتية داعمة إضافية".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، استُهدفت بنية تحتية حيوية تُمكّن الموقع من مواصلة عملياته وتُمكّن النظام الإيراني من مواصلة جهوده لحيازة أسلحة نووية".