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ترامب: الهجوم الإسرائيلي على إيران كان ممتازاً

ترامب: الهجوم الإسرائيلي على إيران كان ممتازاً

2025-06-13 08:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة في مقابلة مع قناة إيه.بي.سي نيوز إن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان "ممتازا"، وحذر من المزيد من الهجمات في المستقبل.

ونقل مراسل القناة على منصة إكس عن ترامب قوله "أعتقد أنه كان ممتازا، منحناهم فرصة ولم يغتنموها، تعرضوا لضربة قوية، قوية جدا... وهناك المزيد (من الهجمات) في المستقبل، أكثر بكثير".

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