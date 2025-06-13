ترامب: الهجوم الإسرائيلي على إيران كان ممتازاً

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ترامب: الهجوم الإسرائيلي على إيران كان ممتازاً
(MENAFN- Al-Bayan) قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة في مقابلة مع قناة إيه.بي.سي نيوز إن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان "ممتازا"، وحذر من المزيد من الهجمات في المستقبل.
ونقل مراسل القناة على منصة إكس عن ترامب قوله "أعتقد أنه كان ممتازا، منحناهم فرصة ولم يغتنموها، تعرضوا لضربة قوية، قوية جدا... وهناك المزيد (من الهجمات) في المستقبل، أكثر بكثير".
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