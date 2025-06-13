الملكية الأردنية: نحاول إعادة طائراتنا العالقة في الخارج

خبرني - قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي إن الشركة تحاول حالياً إرجاع طائرات الملكية العالقة في الخارج من خلال الترتيب مع السلطات المختصة.

وأضاف المجالي في تصريح لـ"المملكة" أن الأجواء الأردنية مغلقة مبدئياً حتى الساعة الرابعة عصراً، وقد يتم اتخاذ قرار اليوم بشأن الرحلات المغادرة، لكنه لم يتضح بعد.

وأعلنت شركة الملكية الأردنية في بيان الجمعة، أنه، وبناءً على قرار صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، فقد جرى تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتًا، وذلك حتى إشعار آخر.

وأشارت الشركة إلى أنها حولت مسار الرحلات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة أو تعليقها مؤقتًا، وذلك لضمان سلامة العمليات الجوية وتنظيم حركة الطيران في ظل المستجدات الراهنة.

وأهابت الملكية الأردنية بجميع المسافرين بضرورة التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.

ووجهت الملكية الأردنية الشكر لمسافريها على تفهّمهم وتعاونهم، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني، ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأضاف لـ"المملكة" أن الأولوية في الدرجة الأولى هي سلامة المسافرين، وسلامة الطائرات المغادرة والقادمة، داعياً المواطنين والمسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد التأكد من شركة الطيران ومن مجموعة المطار بأن الرحلة قائمة وفي موعدها.

وأشار مستو إلى أن الإغلاق شمل أيضاً دولاً في الإقليم، ما استدعى من الشركات إعادة جدولة رحلاتها وتأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع، موضحاً أنه في حال كانت المؤشرات إيجابية بعدم وجود تهديد لسلامة الطيران، تعود حركة الطيران.

ولفت مستو النظر إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهم، مبيناً أنه ستتم مراجعة القرار وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.

وأفاد بأن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.