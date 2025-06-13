الملكية الأردنية: نحاول إعادة طائراتنا العالقة في الخارج

الملكية الأردنية: نحاول إعادة طائراتنا العالقة في الخارج
خبرني - قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي إن الشركة تحاول حالياً إرجاع طائرات الملكية العالقة في الخارج من خلال الترتيب مع السلطات المختصة.
وأضاف المجالي في تصريح لـ"المملكة" أن الأجواء الأردنية مغلقة مبدئياً حتى الساعة الرابعة عصراً، وقد يتم اتخاذ قرار اليوم بشأن الرحلات المغادرة، لكنه لم يتضح بعد.
وأعلنت شركة الملكية الأردنية في بيان الجمعة، أنه، وبناءً على قرار صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، فقد جرى تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتًا، وذلك حتى إشعار آخر.
وأشارت الشركة إلى أنها حولت مسار الرحلات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة أو تعليقها مؤقتًا، وذلك لضمان سلامة العمليات الجوية وتنظيم حركة الطيران في ظل المستجدات الراهنة.
وأهابت الملكية الأردنية بجميع المسافرين بضرورة التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.
ووجهت الملكية الأردنية الشكر لمسافريها على تفهّمهم وتعاونهم، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف.
وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني، ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
وأضاف لـ"المملكة" أن الأولوية في الدرجة الأولى هي سلامة المسافرين، وسلامة الطائرات المغادرة والقادمة، داعياً المواطنين والمسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد التأكد من شركة الطيران ومن مجموعة المطار بأن الرحلة قائمة وفي موعدها.
وأشار مستو إلى أن الإغلاق شمل أيضاً دولاً في الإقليم، ما استدعى من الشركات إعادة جدولة رحلاتها وتأجيلها إلى حين تحسن الأوضاع، موضحاً أنه في حال كانت المؤشرات إيجابية بعدم وجود تهديد لسلامة الطيران، تعود حركة الطيران.
ولفت مستو النظر إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهم، مبيناً أنه ستتم مراجعة القرار وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.
وأفاد بأن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.
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