إيران تفرض قيودا مؤقتة على الإنترنت عقب الضربات الإسرائيلية

خبرني - أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية الجمعة فرض قيود على الاتصال بالإنترنت على مستوى البلاد عقب الضربات الإسرائيلية في إيران.

وقالت الوزارة في بيان نشرته إن "قيودا موقتة فُرضت على الإنترنت" مضيفة أن هذه القيود "ستُلغى فور عودة الوضع إلى طبيعته".