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إسرائيل تعلن مقتل قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني

إسرائيل تعلن مقتل قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني

2025-06-13 07:10:23
(MENAFN- Al-Bayan) قالت إسرائيل، اليوم الجمعة، إنها قتلت قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم بنجاح اعتراض كافة المسيرات الإيرانية التي أطلقتها طهران باتجاه إسرائيل، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، إن إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مُسيرة على إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين إن الجيش وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعمل بفاعلية في اعتراض المسيرات القادمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يتم اعتراض المسيرات في سماء دول مجاورة لإسرائيل.

وجاء إطلاق المسيرات بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل واستهدف منشأة التخصيب الرئيسية في إيران ومسؤولين عسكريين وعلماء نوويين وبرنامج الصواريخ الباليستية، فجر اليوم الجمعة.

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