إسرائيل تعلن مقتل قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني

إسرائيل تعلن مقتل قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني
من جانب آخر، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم بنجاح اعتراض كافة المسيرات الإيرانية التي أطلقتها طهران باتجاه إسرائيل، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.
كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، إن إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مُسيرة على إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين إن الجيش وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعمل بفاعلية في اعتراض المسيرات القادمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يتم اعتراض المسيرات في سماء دول مجاورة لإسرائيل.
وجاء إطلاق المسيرات بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل واستهدف منشأة التخصيب الرئيسية في إيران ومسؤولين عسكريين وعلماء نوويين وبرنامج الصواريخ الباليستية، فجر اليوم الجمعة.
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