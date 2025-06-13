  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمن العام يوضح مدلولات صافرات الإنذار

الأمن العام يوضح مدلولات صافرات الإنذار

2025-06-13 07:07:05
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 13 حزيران (بترا) - أوضحت مديرية الأمن العام مدلولات صافرات الإنذار التي تُستخدم في حالات الطوارئ، وذلك في إطار تعزيز وعي المواطنين بالإجراءات الواجب اتباعها عند سماع هذه الصافرات.
وبيّنت المديرية أن النغمة الأولى، وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل منها 30 ثانية، تدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه، ما يستدعي من المواطنين اتخاذ تدابير السلامة العامة .
أما النغمة الثانية، فهي نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة، وتشير إلى زوال الخطر.
وأكدت المديرية أن إطلاق الصافرات يتبعه عادةً بث رسالة صوتية توضح أسباب تشغيلها.
--(بترا)
ل م
13/06/2025 13:59:00

MENAFN13062025000117011021ID1109670271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث