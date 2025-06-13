الأمن العام يوضح مدلولات صافرات الإنذار

الأمن العام يوضح مدلولات صافرات الإنذار
عمّان 13 حزيران (بترا) - أوضحت مديرية الأمن العام مدلولات صافرات الإنذار التي تُستخدم في حالات الطوارئ، وذلك في إطار تعزيز وعي المواطنين بالإجراءات الواجب اتباعها عند سماع هذه الصافرات.
وبيّنت المديرية أن النغمة الأولى، وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل منها 30 ثانية، تدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه، ما يستدعي من المواطنين اتخاذ تدابير السلامة العامة .
أما النغمة الثانية، فهي نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة، وتشير إلى زوال الخطر.
وأكدت المديرية أن إطلاق الصافرات يتبعه عادةً بث رسالة صوتية توضح أسباب تشغيلها.
--(بترا)
ل م
13/06/2025 13:59:00
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