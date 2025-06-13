الأمن العام يوضح مدلولات صافرات الإنذار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 13 حزيران (بترا) - أوضحت مديرية الأمن العام مدلولات صافرات الإنذار التي تُستخدم في حالات الطوارئ، وذلك في إطار تعزيز وعي المواطنين بالإجراءات الواجب اتباعها عند سماع هذه الصافرات.

وبيّنت المديرية أن النغمة الأولى، وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل منها 30 ثانية، تدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه، ما يستدعي من المواطنين اتخاذ تدابير السلامة العامة .

أما النغمة الثانية، فهي نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة، وتشير إلى زوال الخطر.

وأكدت المديرية أن إطلاق الصافرات يتبعه عادةً بث رسالة صوتية توضح أسباب تشغيلها.

--(بترا)

ل م

13/06/2025 13:59:00