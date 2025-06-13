وزير الخارجية ونظيره البحريني يدينان العدوان الإسرائيلي على إيران

وزير الخارجية ونظيره البحريني يدينان العدوان الإسرائيلي على إيران
عمان 13 حزيران (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم، إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران باعتباره تصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي.
وبحث الوزيران تداعيات العدوان على المنطقة وأمنها واستقرارها، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع.
وأكد الوزيران أن العنف والتصعيد لن يحققا أمنا أو استقرارا، لافتين إلى أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، وبما في ذلك المفاوضات الأميركية الإيرانية للتوصل لاتفاق حول الملف النووي، ووقف التصعيد.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
13/06/2025 13:54:57
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