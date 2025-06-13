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وزير الخارجية ونظيره البحريني يدينان العدوان الإسرائيلي على إيران

وزير الخارجية ونظيره البحريني يدينان العدوان الإسرائيلي على إيران

2025-06-13 07:07:04
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم، إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران باعتباره تصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي.
وبحث الوزيران تداعيات العدوان على المنطقة وأمنها واستقرارها، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع.
وأكد الوزيران أن العنف والتصعيد لن يحققا أمنا أو استقرارا، لافتين إلى أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، وبما في ذلك المفاوضات الأميركية الإيرانية للتوصل لاتفاق حول الملف النووي، ووقف التصعيد.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
13/06/2025 13:54:57

MENAFN13062025000117011021ID1109670269

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