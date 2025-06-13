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الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتًا

الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتًا

2025-06-13 07:07:02
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أعلنت شركة الملكية الأردنية أنه، وبناءً على قرار صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، فقد تم تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتًا، وذلك حتى إشعار آخر.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتحويل مسار الرحلات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة أو تعليقها مؤقتًا، وذلك لضمان سلامة العمليات الجوية وتنظيم حركة الطيران في ظل المستجدات الراهنة.
وأهابت الملكية الأردنية بجميع المسافرين بضرورة التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.
ووجهت الملكية الأردنية الشكر لمسافريها على تفهّمهم وتعاونهم، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف.
--(بترا)
م ف/م ق/أس
13/06/2025 13:25:34

MENAFN13062025000117011021ID1109670268

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