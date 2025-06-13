وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني التصعيد الخطير جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني التصعيد الخطير جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران
عمّان 13 حزيران (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول، التصعيد الخطير جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران وتبعاته على المنطقة.
وأكّد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن الهجوم الإسرائيلي على إيران، باعتباره عدوانًا غاشمًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة يدفع نحو المزيد من التصعيد والتوتر.
وأكّد الصفدي وفاديفول ضرورة وقف التصعيد الخطير وتكاتف الجهود من أجل تحقيق التهدئة في المنطقة.
كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ.
وأكّد الوزيران عمق علاقات الشراكة الأردنية الألمانية، واستمرار العمل على تطويرها تعاونًا أوسعَ في مختلف المجالات.
--(بترا)
ص.خ/م د/
13/06/2025 13:37:21
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