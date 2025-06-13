وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني التصعيد الخطير جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 13 حزيران (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول، التصعيد الخطير جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران وتبعاته على المنطقة.

وأكّد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن الهجوم الإسرائيلي على إيران، باعتباره عدوانًا غاشمًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة يدفع نحو المزيد من التصعيد والتوتر.

‏وأكّد الصفدي وفاديفول ضرورة وقف التصعيد الخطير وتكاتف الجهود من أجل تحقيق التهدئة في المنطقة.

كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ.

وأكّد الوزيران عمق علاقات الشراكة الأردنية الألمانية، واستمرار العمل على تطويرها تعاونًا أوسعَ في مختلف المجالات.

--(بترا)

ص.خ/م د/

13/06/2025 13:37:21