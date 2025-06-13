وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، إدانة الأردن وقطر العدوان الإسرائيلي على إيران، باعتباره تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي.

وبحث الصفدي والشيخ محمد تداعيات العدوان الإسرائيلي على أمن المنطقة واستقرارها، وحذرا من تبعاته، وأكدا ضرورة تكاتف كل الجهود لتحقيق التهدئة.

كما بحث الصفدي والشيخ محمد الجهود التي تقوم بها قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق تبادل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء ما يسببه العدوان على غزة من كارثة إنسانية.

وشدد الصفدي والشيخ محمد على أن التصعيد الإسرائيلي يدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع، ما يستدعي تحركا دوليا فاعلا لإنهاء كل أسباب التوتر في المنطقة، مؤكدين أن تنفيذ حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

--(بترا)

ص خ/م د/أس

13/06/2025 13:24:29