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ضربات إسرائيلية جديدة على شمال غرب إيران

ضربات إسرائيلية جديدة على شمال غرب إيران

2025-06-13 07:06:59
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- سُمع دوي انفجارات جديدة في شمال غرب إيران، اليوم الجمعة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن إيرانية عدة.
وقال التلفزيون الإيراني، "سُمع دوي انفجارات جديدة في أذربيجان الشرقية"، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن موجة سابقة من الغارات استهدفت عشرة مواقع في المحافظة؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
13/06/2025 13:07:13

MENAFN13062025000117011021ID1109670264

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