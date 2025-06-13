ضربات إسرائيلية جديدة على شمال غرب إيران

ضربات إسرائيلية جديدة على شمال غرب إيران
عمان 13 حزيران (بترا)- سُمع دوي انفجارات جديدة في شمال غرب إيران، اليوم الجمعة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن إيرانية عدة.
وقال التلفزيون الإيراني، "سُمع دوي انفجارات جديدة في أذربيجان الشرقية"، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن موجة سابقة من الغارات استهدفت عشرة مواقع في المحافظة؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
13/06/2025 13:07:13
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"أبيض السيدات" يتراجع 5 مراكز في تصنيف "الفيفا"
علاج واعد لتقليل تلف الدماغ
بشيرات خرودي تواجه بطلة منغوليا في مونديال الجودو
خالد الهاشمي يلبي نداء "الزعيم" ويلتحق بالتدريبات
مونديال الأندية 2025.. نسخة تغيّر وجه اللعبة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح المشغوني والمزروعي في سويحان