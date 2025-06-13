الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد
القاهرة 13 حزيران (بترا)- دانت جامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية؛ مؤكدة أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ودعت الجامعة العربية في بيان لها، المجتمع الدولي لتدخل حاسم وفوري لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.
--(بترا)
م.ر/م ق/أس
13/06/2025 12:23:35
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