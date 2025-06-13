الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 13 حزيران (بترا)- دانت جامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية؛ مؤكدة أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت الجامعة العربية في بيان لها، المجتمع الدولي لتدخل حاسم وفوري لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.

--(بترا)

م.ر/م ق/أس

13/06/2025 12:23:35