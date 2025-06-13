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ارتفاع سعر الذهب عيار 21 محليا بمقدار 120 قرشا

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 محليا بمقدار 120 قرشا

2025-06-13 07:06:56
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، بمقدار دينار و20 قرشا للغرام الواحد مقارنه بسعر يوم أمس الخميس، متأثرا بزيادة أثمان المعدن الأصفر عالميا.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن سعر الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 69.50 دينار"، مبينا أن السوق المحلية مغلقة، اليوم الجمعة.
وأضاف أن سعر المعدن الأصفر بلغ بالسوق العالمية صباح اليوم الجمعة، عند 3425 دولارا للأونصة الواحدة، بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، وتداعياته السياسية على العالم.
--(بترا)
س ص/م د/أس
13/06/2025 11:59:39

MENAFN13062025000117011021ID1109670262

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