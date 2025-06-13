وزير الخارجية ونظيره المصري يدينان العدوان الإسرائيلي على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان، 13 حزيران (بترا) - دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة بدر عبد العاطي اليوم، العدوان الإسرائيلي على إيران، باعتباره تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ودفعًا للمنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع.

وبحث الصفدي وعبد العاطي انعكاسات العدوان الإسرائيلي على أمن المنطقة واستقرارها، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة الإقليمية.

وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود كافة لحماية المنطقة من أخطار المزيد من الصراع، وشدّدا على ضرورة وقف العدوان على غزة وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والتحرك الفاعل لتنفيذ حل الدولتين باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

--(بترا)

ص خ/ ع ط

13/06/2025 11:55:59