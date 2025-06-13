وزير الخارجية ونظيره المصري يدينان العدوان الإسرائيلي على إيران

وزير الخارجية ونظيره المصري يدينان العدوان الإسرائيلي على إيران
عمّان، 13 حزيران (بترا) - دان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة بدر عبد العاطي اليوم، العدوان الإسرائيلي على إيران، باعتباره تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ودفعًا للمنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع.
وبحث الصفدي وعبد العاطي انعكاسات العدوان الإسرائيلي على أمن المنطقة واستقرارها، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة الإقليمية.
وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود كافة لحماية المنطقة من أخطار المزيد من الصراع، وشدّدا على ضرورة وقف العدوان على غزة وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والتحرك الفاعل لتنفيذ حل الدولتين باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
--(بترا)
ص خ/ ع ط
13/06/2025 11:55:59
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