وزير الخارجية ونظيره القبرصي يبحثان التصعيد الخطير نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، التصعيد الخطير نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي دانه الصفدي باعتباره عدوانا غاشما وخرقا فاضحا للقانون الدولي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.

وبحث الصفدي ونظيره القبرصي تبعات التصعيد الخطير وانعكاساته على المنطقة، وبما في ذلك على سلامة الملاحة الجوية في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية القبرصي أن بلاده ستستقبل أي رحلات جوية تابعة للملكية الأردنية إذا ما تقرر تحويل خط سيرها خلال عودتها إلى الأردن للهبوط في قبرص، وستقدم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الأردنيين على متنها.

وشكر الصفدي، كومبوس على ذلك، باعتبارها خطوة تعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

--(بترا)

ص خ/م د/أس

13/06/2025 11:51:53