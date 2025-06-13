  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

2025-06-13 07:06:53
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران والذي دانه الوزيران باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا.
وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل في اتصال هاتفي الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وحماية المنطقة وأمنها من انعكاسات العدوان الإسرائيلي.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
13/06/2025 11:46:36

MENAFN13062025000117011021ID1109670259

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث