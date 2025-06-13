وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران
عمان 13 حزيران (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران والذي دانه الوزيران باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا.
وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل في اتصال هاتفي الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وحماية المنطقة وأمنها من انعكاسات العدوان الإسرائيلي.
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
13/06/2025 11:46:36
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