وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران والذي دانه الوزيران باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا.

وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل في اتصال هاتفي الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع وحماية المنطقة وأمنها من انعكاسات العدوان الإسرائيلي.

--(بترا)

ص خ/م ق/أس

13/06/2025 11:46:36