مديرية الامن العام تعلن انتهاء فترات الانذار في المملكة

عمان 13 حزيران (بترا ) - أعلنت مديرية الامن العام انتهاء فترات الانذار التي شهدتها المملكة اليوم نتيجة الاحداث التي تشهدها المنطقة . ودعت المديرية في بيان الموطنين الى اتباع التعليمات اولا بأول وتتمنى السلامة للجميع . --(بترا ) ع ط 13/06/2025 11:38:28

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