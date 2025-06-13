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مديرية الامن العام تعلن انتهاء فترات الانذار في المملكة
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 13 حزيران (بترا ) - أعلنت مديرية الامن العام انتهاء فترات الانذار التي شهدتها المملكة اليوم نتيجة الاحداث التي تشهدها المنطقة .
عمان 13 حزيران (بترا ) - أعلنت مديرية الامن العام انتهاء فترات الانذار التي شهدتها المملكة اليوم نتيجة الاحداث التي تشهدها المنطقة .
ودعت المديرية في بيان الموطنين الى اتباع التعليمات اولا بأول وتتمنى السلامة للجميع .
--(بترا )
ع ط
13/06/2025 11:38:28
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