سلاح الجو ينفذ طلعات لحماية المجال الجوي للمملكة

عمان 13 حزيران (بترا ) - صرح مصدر عسكري أن سلاح الجو الملكي الأردني ينفذ في هذه الأثناء دوريات وطلعات جوية في سماء المملكة الأردنية الهاشمية. وقال المصدر إن الهدف من الطلعات حماية المجال الجوي للمملكة . --(بترا ) ع ط 13/06/2025 11:20:58

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