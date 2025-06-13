الأسهم الآسيوية تنخفض بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- انخفضت الأسهم الآسيوية مع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، بينما يتدافع المستثمرون إلى الأصول الآمنة، بعد أن هاجمت إسرائيل مواقع البرنامج النووي الإيراني، في تصعيد كبير للتوترات في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنسبة وصلت إلى 2 بالمئة، وانخفض مؤشر لأسهم آسيا بنسبة 1 بالمئة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

وتراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ خلال تعاملات الجمعة، متأثرة بالخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث اندفع المستثمرون نحو الأصول الآمنة.

وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.72 بالمئة إلى 3378.01 نقطة، بينما هبط مؤشر CSI300 للأسهم القيادية بنسبة 0.76 بالمئة إلى 3862.75 نقطة.

وانخفض مؤشر شنتشن بنسبة 1.27 بالمئة، وتراجع مؤشر ChiNext للشركات الناشئة بنسبة 1.14 بالمئة، كما خسر مؤشر STAR50 التكنولوجي في شنغهاي نحو 1 بالمئة.

في هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 23866.86 نقطة، بينما تراجع مؤشر هانغ سنغ للمؤسسات الصينية بنسبة 0.89 بالمئة إلى 8651.84 نقطة.

وتسببت زيادة الطلب على الدولار الأميركي كملاذ آمن في الضغط على اليوان، إذ تراجع السعر الفوري للعملة الصينية بنسبة 0.13 بالمئة إلى 7.1807 يوان لكل دولار.

وتبدو مؤشرات الأسهم الصينية الكبرى متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، رغم اتفاق التهدئة التجارية الأخير بين واشنطن وبكين، الذي خفف من احتمالات تصعيد الرسوم الجمركية في المدى القريب. وتراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.5 بالمئة.

في ساحة أخرى، سجلت عوائد السندات الحكومية الهندية أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع يوم الجمعة، مع تزايد الضغوط السلبية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتحفظ المستثمرين قبل مزاد الديون الأسبوعي.

بلغ العائد على سند الحكومة الهندية لأجل 10 سنوات 6.3192 بالمئة بحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بالإغلاق السابق عند 6.2798 بالمئة، كما سجل السند الأكثر تداولاً لأجل 2034، بنسبة فائدة 6.79 بالمئة، عائداً قدره 6.3888 بالمئة، مرتفعاً من 6.3439 بالمئة عند إغلاق يوم الخميس.

شهدت الروبية الهندية تراجعاً حاداً يوم الجمعة عقب القفزة الكبيرة في أسعار النفط، نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران، ما دفع البنك المركزي الهندي للتدخل للحد من الخسائر.

وتراجعت الروبية إلى 86.20 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ شهرين، وتدخل البنك المركزي الهندي عبر بيع الدولار الأميركي من خلال البنوك الحكومية؛ مما ساعد على استقرار العملة عند مستوى 86.05 تقريباً، وتم تداول الروبية آخر مرة عند 86.12.

أما على صعيد العملات، فقد صعد الين الياباني وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1.1 بالمئة، وتراجع البيزو الفلبيني بنسبة 0.9 بالمئة، في حين هبطت الروبية الهندية بنسبة 0.5 بالمئة.

كما فقد البات التايلاندي 0.3 بالمئة، بينما تراجع الرينغيت الماليزي بنسبة 0.7 بالمئة، على الرغم من أن ماليزيا تعد المصدر الوحيد للنفط والغاز بين الاقتصادات الآسيوية الناشئة الكبرى.

في المقابل، خالف الدولار التايواني الاتجاه العام وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، قبل أن يعود إلى الاستقرار.

وهبط مؤشر نيكي الياباني (1.5) بالمئة إلى (37584.47) نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا (1.28) بالمئة. كما تراجعت الأسهم في تايوان وسنغافورة وماليزيا بنسب تراوحت بين 0.5 و0.7 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

13/06/2025 11:01:12