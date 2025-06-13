غوتيريش يُدين التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 حزيران (بترا)- قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أمينها العام، أنطوينو غوتيريش يُدين أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط.

وأعرب غوتيريش حسب بيان صدر باسمه عن قلقه بشكل خاص إزاء الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.

واكد الأمين العام ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعيا الجانبين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانزلاق إلى صراع أعمق بأي ثمن، وهو وضعٌ لا تستطيع المنطقة تحمّله".

--(بترا )

ع ط

13/06/2025 10:52:49