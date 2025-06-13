غوتيريش يُدين التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

غوتيريش يُدين التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
نيويورك 13 حزيران (بترا)- قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أمينها العام، أنطوينو غوتيريش يُدين أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط.
وأعرب غوتيريش حسب بيان صدر باسمه عن قلقه بشكل خاص إزاء الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، في الوقت الذي تجري فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.
واكد الأمين العام ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعيا الجانبين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانزلاق إلى صراع أعمق بأي ثمن، وهو وضعٌ لا تستطيع المنطقة تحمّله".
--(بترا )
ع ط
13/06/2025 10:52:49
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