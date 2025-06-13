وزير الخارجية: الهجوم الإسرائيلي على إيران يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، "في وقت بالغ الحرج كانت فيه الولايات المتحدة تفاوض إيران بشأن اتفاق نووي من شأنه أن ينقذ المنطقة والعالم من تصعيد خطير جديد، قامت إسرائيل بشن هجوم على إيران في خطوة استفزازية أخرى تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية".

وأضاف عبر منصة (اكس): "ندين هذا العدوان الإسرائيلي على إيران، وندعو إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد".

وتابع: "مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأي طرف، وإن الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوقها هي السبيل لتحقيق الأمن".

وقال: "سيواصل الأردن العمل من أجل خفض التصعيد الإقليمي، والذي يجب أن يبدأ بوقف العدوان على غزة، وإيجاد مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، لأن السلام العادل القائم على هذا الحل هو وحده الكفيل بتحقيق الأمن للجميع".

وأردف: "كما سيقوم الأردن بحماية شعبه وأمنه"، محذرا من أي انتهاك لأجوائنا أو تهديد لأمن مواطنينا من أي جهة كانت، وإننا سنفعل كل ما بوسعنا لحماية وطننا وشعبنا، ولن نكون ساحة معركة لأي طرف".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لنزع فتيل التوتر، ووجوب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع من خلال وكالات الأمم المتحدة، وكذلك وضع حد للتهور الإسرائيلي والاستفزازات والاستهتار بالقانون الدولي وحق شعوب المنطقة في العيش بسلام".

--(بترا)

ص خ/أس

13/06/2025 10:56:26