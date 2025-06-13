وزير الخارجية: الهجوم الإسرائيلي على إيران يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية

وزير الخارجية: الهجوم الإسرائيلي على إيران يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية
عمان 13 حزيران (بترا)- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، "في وقت بالغ الحرج كانت فيه الولايات المتحدة تفاوض إيران بشأن اتفاق نووي من شأنه أن ينقذ المنطقة والعالم من تصعيد خطير جديد، قامت إسرائيل بشن هجوم على إيران في خطوة استفزازية أخرى تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وتدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية".
وأضاف عبر منصة (اكس): "ندين هذا العدوان الإسرائيلي على إيران، وندعو إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد".
وتابع: "مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأي طرف، وإن الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوقها هي السبيل لتحقيق الأمن".
وقال: "سيواصل الأردن العمل من أجل خفض التصعيد الإقليمي، والذي يجب أن يبدأ بوقف العدوان على غزة، وإيجاد مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، لأن السلام العادل القائم على هذا الحل هو وحده الكفيل بتحقيق الأمن للجميع".
وأردف: "كما سيقوم الأردن بحماية شعبه وأمنه"، محذرا من أي انتهاك لأجوائنا أو تهديد لأمن مواطنينا من أي جهة كانت، وإننا سنفعل كل ما بوسعنا لحماية وطننا وشعبنا، ولن نكون ساحة معركة لأي طرف".
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لنزع فتيل التوتر، ووجوب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع من خلال وكالات الأمم المتحدة، وكذلك وضع حد للتهور الإسرائيلي والاستفزازات والاستهتار بالقانون الدولي وحق شعوب المنطقة في العيش بسلام".
--(بترا)
ص خ/أس
13/06/2025 10:56:26
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"أبيض السيدات" يتراجع 5 مراكز في تصنيف "الفيفا"
علاج واعد لتقليل تلف الدماغ
بشيرات خرودي تواجه بطلة منغوليا في مونديال الجودو
خالد الهاشمي يلبي نداء "الزعيم" ويلتحق بالتدريبات
مونديال الأندية 2025.. نسخة تغيّر وجه اللعبة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح المشغوني والمزروعي في سويحان