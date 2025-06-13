إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الآخر

إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الآخر
عمان 13 حزيران (بترا)- أعلنت إدارة الجسور، اليوم الجمعة، أنه جرى إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بعد إعلان إغلاقه من الجانب الآخر.
وأهابت بمستخدمي الجسر وتوفيرا لجهدهم ووقتهم عدم التوجه للجسر إلى حين إعلان إعادة فتحه أمام الحركة من جديد.
--(بترا)
ل م/م د/أس
13/06/2025 10:31:58
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