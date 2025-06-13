إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الآخر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 حزيران (بترا)- أعلنت إدارة الجسور، اليوم الجمعة، أنه جرى إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بعد إعلان إغلاقه من الجانب الآخر.

وأهابت بمستخدمي الجسر وتوفيرا لجهدهم ووقتهم عدم التوجه للجسر إلى حين إعلان إعادة فتحه أمام الحركة من جديد.

--(بترا)

ل م/م د/أس

13/06/2025 10:31:58