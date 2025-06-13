إعلام إيراني: مقتل حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري

إعلام إيراني: مقتل حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري
خبرني - أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل العميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مواقع داخل إيران.
ويُعد حاجي زاده من أبرز القادة العسكريين في البلاد، وواحداً من الوجوه المحورية في برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيراني.
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