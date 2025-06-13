بشكل رسمي.. من يستضيف مباريات الملحق الآسيوي المونديالي؟

خبرني - حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هوية الدولتين اللتين ستستضيفان منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وانتهت يوم الثلاثاء الماضي منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

من يستضيف الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026؟

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً استضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد القطري لمباريات مجموعتي الملحق الآسيوي.

متى تقام قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026؟

سيتم سحب مراسم القرعة يوم 17 يوليو/ تموز المقبل، بحسب بيان اتحاد الكرة الآسيوي.

البيان كشف أيضاً أن مباريات الملحق سنلعب خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء تصنيف مستويات المنتخبات المشاركة في الملحق الآسيوي على النحو التالي:

المستوى الأول: السعودية وقطر.

المستوى الثاني: العراق والإمارات.

المستوى الثالث: إندونيسيا وعُمان.

تقسم المنتخبات الـ6 على مجموعتين بواقع 3 في كل مجموعة.

ويصعد صاحب المركز الأول مباشرة من كل مجموعة إلى المونديال.

وسيلعب الوصيفان مباراة فاصلة كي يتأهل منتخب واحد فقط لخوض الملحق العالمي.