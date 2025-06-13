اول تعليق من الرئيس الأميركي على الاحداث الاخيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال إن الوقت لا يزال متاحا أمام طهران لمنع مزيد من الصراع مع إسرائيل.



وقال ترامب على منصة تروث سوشيال "وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل وستكون أكثر وحشية".



وشنت إسرائيل هجمات على إيران الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.