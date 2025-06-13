اول تعليق من الرئيس الأميركي على الاحداث الاخيرة

اول تعليق من الرئيس الأميركي على الاحداث الاخيرة
وقال ترامب على منصة تروث سوشيال "وقع بالفعل موت ودمار واسع، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذه المذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل وستكون أكثر وحشية".
وشنت إسرائيل هجمات على إيران الجمعة وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين في بداية عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي.
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