شركة إير فرانس تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى إشعار آخر

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شركة إير فرانس تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى إشعار آخر
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) الجمعة تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب عقب الغارات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.
وصرح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس "مع إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، علّقت الشركة رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر". وقالت إن المسافرين يمكنهم استبدال تذاكرهم مجانا.
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