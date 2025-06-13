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شركة إير فرانس تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى إشعار آخر

شركة إير فرانس تعلق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى إشعار آخر

2025-06-13 07:04:03
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) الجمعة تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب عقب الغارات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

وصرح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس "مع إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، علّقت الشركة رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر". وقالت إن المسافرين يمكنهم استبدال تذاكرهم مجانا.

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