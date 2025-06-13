شرطة دبي تُحرر 28027 مُخالفة عبور مشاة وتضبط 15029 دراجة سكوتر

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أن سلوكيات العبور العشوائي للمشاة والاستخدام غير الآمن للدراجات الكهربائية "السكوتر"، ساهمتا في تسجيل 13 حالة وفاة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، توزعت بين 9 حالات وفاة بسبب عبور المشاة من أماكن غير مُخصصة، و4 حالات ناجمة عن الاستخدام الخاطئ للسكوتر، موضحاً أن معظم هذه الحوادث وقعت في مناطق حيوية ذات كثافة مرورية عالية، ما يؤكد خطورة هذه الممارسات على سلامة مُستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حررت خلال الفترة ذاتها، 28,027 مخالفة عبور مشاة من أماكن غير مخصصة، بالإضافة إلى ضبط 15,029 دراجة "سكوتر"، نتيجة عدم الالتزام بقوانين السير، وقيادة الدراجة في أماكن غير مخصصة، أو من قِبل أشخاص غير مؤهلين، أو دون ارتداء معدات السلامة مثل الخوذة الواقية.

مُمارسات خطرة

وأوضح أن هذه الإحصائيات تعكس استمرار بعض الممارسات السلبية التي تشكل خطراً مباشراً على مُستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن العبور العشوائي للمشاة والاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي، من أبرز التحديات التي تواجه السلامة المرورية، خصوصاً في المناطق الحيوية والمكتظة بالسكان وحركة السير.

وقال سعادته" هذه الأرقام تعكس استمرار بعض الممارسات الخطرة التي تُعرّض حياة الأفراد للخطر، سواء من خلال تجاهل استخدام المعابر المخصصة للمشاة فقط، أو قيادة السكوتر في طرق غير مخصصة، أو من دون الالتزام بوسائل السلامة مثل ارتداء الخوذة. كما أن عددًا من المخالفات المسجلة شملت قيادة السكوتر من قبل أشخاص غير مؤهلين أو دون السن القانونية، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث".

السلامة مسؤولية مُشتركة

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، تواصلان تنفيذ حملات توعوية ميدانية وتثقيفية لتعزيز الوعي المروري بين جميع فئات المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب ومرتادي المناطق التجارية والسكنية، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة الأرواح.

وشدد على أن السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن عدم الالتزام بالقوانين لا يقتصر أثره على الغرامات والمخالفات، بل قد يؤدي إلى نتائج مأساوية، كما أظهرت الحوادث المؤسفة الأخيرة.

ودعا أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام باستخدام الجسور والمعابر المخصصة للمشاة، واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة باستخدام الدراجات الكهربائية، بما يعزز من انسيابية الحركة المرورية ويحفظ الأرواح.

طرق الإبلاغ

كما ناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع إلى التعاون مع رجال الشرطة عبر الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخاطئة من خلال خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو التواصل عبر الرقم المجاني 901 ضمن مبادرة "كلنا شرطة"، التي تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.