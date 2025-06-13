إصابة علي شمخاني في الضربات الإسرائيلية على إيران

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إصابة علي شمخاني في الضربات الإسرائيلية على إيران
(MENAFN- Al-Bayan) ">أفادت وسائل إعلام رسمية أن علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، أُصيب في الهجوم الإسرائيلي على إيران الجمعة.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى أُصيب في الهجوم الإسرائيلي اليوم الجمعة.
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