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إصابة علي شمخاني في الضربات الإسرائيلية على إيران

إصابة علي شمخاني في الضربات الإسرائيلية على إيران

2025-06-13 07:04:03
(MENAFN- Al-Bayan) ">أفادت وسائل إعلام رسمية أن علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، أُصيب في الهجوم الإسرائيلي على إيران الجمعة.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى أُصيب في الهجوم الإسرائيلي اليوم الجمعة.

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