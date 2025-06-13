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سوريا تعلن عن إغلاق "مؤقت" لمجالها الجوي (سانا)

سوريا تعلن عن إغلاق "مؤقت" لمجالها الجوي (سانا)

2025-06-13 07:04:02
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت سوريا الجمعة عن إغلاق "مؤقت" لأجوائها في ظلّ التوتّر في المنطقة الذي يأتي بعد ضربات اسرائيلية واسعة على إيران استهدفت مواقع عسكرية ونووية وأدت إلى مقتل قادة عسكريين بارزين.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني السوري أشهد الصليبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) "نعلن عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت دمشق، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي نتخذها لضمان سلامة حركة الطيران المدني، وسط المستجدات الإقليمية الراهنة".

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