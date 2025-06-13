سوريا تعلن عن إغلاق "مؤقت" لمجالها الجوي (سانا)

سوريا تعلن عن إغلاق "مؤقت" لمجالها الجوي (سانا)
وقال رئيس هيئة الطيران المدني السوري أشهد الصليبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) "نعلن عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت دمشق، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي نتخذها لضمان سلامة حركة الطيران المدني، وسط المستجدات الإقليمية الراهنة".
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