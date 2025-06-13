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المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تؤكد موقفها الداعم للحق الفلسطيني وتطالب برفع الحصار

المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تؤكد موقفها الداعم للحق الفلسطيني وتطالب برفع الحصار

2025-06-13 04:21:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 6 (كونا)-- طالبت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع مؤكدة موقفها الثابت والداعم إزاء الحق الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء أمس الخميس بالنيابة عن المجموعة الخليجية وذلك خلال استئناف الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول اعمال الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال البناي إنه "لقرابة العامين الماضيين شهد العالم بأسره سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال انتهاك سيادة الدول وارتكابها إبادة جماعية واستخدام التجويع كأداة حرب وتعريض أمن المنطقة للخطر وتجاوز مبادئ القانون الدولي".
وشدد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي وقفة حق لكي يتحمل مسؤوليته نحو إيقاف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وفقا للقانون الدولي.
وأعرب البناي عن إدانة مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات لعدوان الاحتلال على قطاع غزة واستهدافه المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم بالاضافة الى الحصار المفروض على القطاع.
وأكد في هذا المجال موقف مجلس التعاون المبدئي والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ودعمه الكامل لآلية توزيع المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وضرورة تحمل الكيان المحتل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأدت إلى قتل أكثر من 55 ألفا منهم.
وقال المسؤول الكويتي إن "ما نشهده اليوم من تصرفات وممارسات غير مسبوقة من قبل كيان مارق يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الأعمال التي تستمر وتزداد سوءا بسبب غياب المحاسبة" مشيرا إلى أن المحاسبة أهم عناصر العدالة.
وجدد في هذا الصدد التأكيد على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "كانت وما زالت وستستمر كأحد الإنجازات في تاريخ الأمم المتحدة باعتبارها العمود الفقري وحجر الزاوية للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحذر البناي من أن "أي انقطاع أو تعليق لعمل الوكالة الحيوي سينجم عنه مخاطر إنسانية وسياسية وأمنية جسيمة" مشددا على وجوب توفير الحماية اللازمة للعاملين الإنسانيين ورفض أي محاولات للمساس بولاية الوكالة الأممية أو استهداف العاملين فيها.
وفي السياق ذاته حمل السفير البناي مجلس الأمن الدولي مسؤولية الالتزام بتنفيذ قراراته وعلى وجه الخصوص القرار (2735) الذي يدعو من بين جملة أمور إلى إيقاف إطلاق النار الفوري والشامل وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم في أنحاء غزة.
كما يهدف القرار إلى التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع ورفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في القطاع كما يؤكد الالتزام الثابت بحل الدولتين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وثمن المندوب الكويتي باسم المجموعة الخليجية في هذا المجال الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في إطار المساعي الرامية الى التوصل إلى اتفاق شامل لإيقاف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام.
كما تطرق الى المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين برئاسة سعودية – فرنسية مشتركة داعيا الدول الأعضاء كافة للمشاركة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه "قد حان الوقت لأن تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ان قرار قبول عضوية الكيان المحتل في الأمم المتحدة يكتمل فقط عند قيام الدولة الفلسطينية".
وشدد المندوب الكويتي في ختام كلمته على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 بشكل فوري وإيقاف إجراءاته التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة بالإضافة إلى إعادة الممتلكات لأصحابها الشرعيين ونفي شرعية المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين فيها.(النهاية)

ع س ت / أ ب غ


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