  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(طيران الجزيرة) تعلن تعليق رحلاتها من وإلى إيران مؤقتا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة

(طيران الجزيرة) تعلن تعليق رحلاتها من وإلى إيران مؤقتا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 6 (كونا) -- أعلنت شركة (طيران الجزيرة) الكويتية اليوم الجمعة تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيران مؤقتا حتى إشعار آخر نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة.
وقالت (الجزيرة) في بيان صحفي إنها تتابع الوضع عن كثب على أن يتم موافاة المسافرين بمزيد من التحديثات مرة كل 24 ساعة وفق مستجدات الأوضاع.
ودعت الشركة عملاءها الراغبين في المساعدة بخصوص إعادة الحجز أو استرداد التذاكر أو ترتيب خيارات سفر بديلة إلى التواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم من داخل الكويت (177) وعلى الرقم الدولي 0096522054944. (النهاية) س م ر / ن و ف

MENAFN13062025000071011013ID1109669476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث