(طيران الجزيرة) تعلن تعليق رحلاتها من وإلى إيران مؤقتا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
(طيران الجزيرة) تعلن تعليق رحلاتها من وإلى إيران مؤقتا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 6 (كونا) -- أعلنت شركة (طيران الجزيرة) الكويتية اليوم الجمعة تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيران مؤقتا حتى إشعار آخر نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة.
وقالت (الجزيرة) في بيان صحفي إنها تتابع الوضع عن كثب على أن يتم موافاة المسافرين بمزيد من التحديثات مرة كل 24 ساعة وفق مستجدات الأوضاع.
ودعت الشركة عملاءها الراغبين في المساعدة بخصوص إعادة الحجز أو استرداد التذاكر أو ترتيب خيارات سفر بديلة إلى التواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم من داخل الكويت (177) وعلى الرقم الدولي 0096522054944. (النهاية) س م ر / ن و ف
وقالت (الجزيرة) في بيان صحفي إنها تتابع الوضع عن كثب على أن يتم موافاة المسافرين بمزيد من التحديثات مرة كل 24 ساعة وفق مستجدات الأوضاع.
ودعت الشركة عملاءها الراغبين في المساعدة بخصوص إعادة الحجز أو استرداد التذاكر أو ترتيب خيارات سفر بديلة إلى التواصل مع فريق خدمة العملاء على الرقم من داخل الكويت (177) وعلى الرقم الدولي 0096522054944. (النهاية) س م ر / ن و ف
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
قمر الفراولة ينير سماء الحدود الشمالية في مشهد نادر حتى عام 2043
"ليلو وستيتش" يتقدم بـــ 773 مليون دولار على "المهمة المستحيلة 8"
مستو: لا رحلات جوية بالأردن خلال الساعات المقبلة
الطيران المدني: إغلاق مطار الملكة علياء أمام المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر
صافرات الإنذار تُطلق في الأردن
اسرائيل تهاجم ايران وتغتال قائد الحرس الثوري