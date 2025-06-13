القوات المسلحة الأردنية تعترض عددا من الصواريخ وطائرات مسيرة تدخل المجال الجوي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
القوات المسلحة الأردنية تعترض عددا من الصواريخ وطائرات مسيرة تدخل المجال الجوي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 13 - 6 (كونا) - أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا صباح اليوم الجمعة عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله "إن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماءالمملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين".
وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر".
وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن برا وبحرا وجوا ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف".
وأهاب بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.(النهاية)
ع م ن / ا ب خ
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله "إن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماءالمملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين".
وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر".
وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن برا وبحرا وجوا ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف".
وأهاب بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.(النهاية)
ع م ن / ا ب خ
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
قمر الفراولة ينير سماء الحدود الشمالية في مشهد نادر حتى عام 2043
"ليلو وستيتش" يتقدم بـــ 773 مليون دولار على "المهمة المستحيلة 8"
مستو: لا رحلات جوية بالأردن خلال الساعات المقبلة
الطيران المدني: إغلاق مطار الملكة علياء أمام المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر
صافرات الإنذار تُطلق في الأردن
اسرائيل تهاجم ايران وتغتال قائد الحرس الثوري