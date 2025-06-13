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القوات المسلحة الأردنية تعترض عددا من الصواريخ وطائرات مسيرة تدخل المجال الجوي

القوات المسلحة الأردنية تعترض عددا من الصواريخ وطائرات مسيرة تدخل المجال الجوي

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 13 - 6 (كونا) - أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا صباح اليوم الجمعة عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله "إن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماءالمملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين".
وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر".
وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن برا وبحرا وجوا ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف".
وأهاب بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.(النهاية)

ع م ن / ا ب خ


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