  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الهجمات الإسرائيلية على إيران

الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الهجمات الإسرائيلية على إيران

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 6 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة عن قلقه إزاء الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت النووية في إيران في وقت تجري فيه محادثات بين طهران وواشنطن بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.
وأعرب غوتيريش في بيان صحفي عن إدانته لأي تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط مشددا على الالتزام الواقع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصرف وفقا لميثاق المنظمة والقانون الدولي.
وطالب الأمين العام الطرفين بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي الانجرار نحو صراع أعمق مهما كلف الأمر لما سيترتب على ذلك من "أعباء باهظة لا طاقة للمنطقة بها".
وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه أطلق ضد إيران عملية أسماها "الأسد الصاعد" بدأها بـ5 موجات من الغارات الجوية على البرنامج النووي وقدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى لدى طهران.
وذكرت قوات الاحتلال في بيان لها أنها استهدفت في الضربة التي وجهتها لإيران عشرات الأهداف العسكرية في مناطق مختلفة داخل إيران وشملت أهدافا للقيادة العسكرية ومواقع عسكرية ومقرات ومواقع نووية.(النهاية)

ع س ت / أ ب غ


MENAFN13062025000071011013ID1109669474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث