الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الهجمات الإسرائيلية على إيران

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الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء الهجمات الإسرائيلية على إيران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 13 - 6 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة عن قلقه إزاء الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت النووية في إيران في وقت تجري فيه محادثات بين طهران وواشنطن بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.
وأعرب غوتيريش في بيان صحفي عن إدانته لأي تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط مشددا على الالتزام الواقع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصرف وفقا لميثاق المنظمة والقانون الدولي.
وطالب الأمين العام الطرفين بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي الانجرار نحو صراع أعمق مهما كلف الأمر لما سيترتب على ذلك من "أعباء باهظة لا طاقة للمنطقة بها".
وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه أطلق ضد إيران عملية أسماها "الأسد الصاعد" بدأها بـ5 موجات من الغارات الجوية على البرنامج النووي وقدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى لدى طهران.
وذكرت قوات الاحتلال في بيان لها أنها استهدفت في الضربة التي وجهتها لإيران عشرات الأهداف العسكرية في مناطق مختلفة داخل إيران وشملت أهدافا للقيادة العسكرية ومواقع عسكرية ومقرات ومواقع نووية.(النهاية)
ع س ت / أ ب غ
وأعرب غوتيريش في بيان صحفي عن إدانته لأي تصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط مشددا على الالتزام الواقع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصرف وفقا لميثاق المنظمة والقانون الدولي.
وطالب الأمين العام الطرفين بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي الانجرار نحو صراع أعمق مهما كلف الأمر لما سيترتب على ذلك من "أعباء باهظة لا طاقة للمنطقة بها".
وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه أطلق ضد إيران عملية أسماها "الأسد الصاعد" بدأها بـ5 موجات من الغارات الجوية على البرنامج النووي وقدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى لدى طهران.
وذكرت قوات الاحتلال في بيان لها أنها استهدفت في الضربة التي وجهتها لإيران عشرات الأهداف العسكرية في مناطق مختلفة داخل إيران وشملت أهدافا للقيادة العسكرية ومواقع عسكرية ومقرات ومواقع نووية.(النهاية)
ع س ت / أ ب غ
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