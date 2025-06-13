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الإمارات تدين بأشد العبارات الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الإمارات تدين بأشد العبارات الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 13 - 6 (كونا) -- دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.
وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.
وشددت دولة الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن لغة المواجهة والتصعيد داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.(النهاية)

ط م ا


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