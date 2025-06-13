الرئيس اللبناني: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على إيران تستهدف الاستقرار في المنطقة

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الرئيس اللبناني: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على إيران تستهدف الاستقرار في المنطقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 6 (كونا) -- قال الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة إن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على ايران "لم تستهدف الشعب الإيراني فحسب بل استهدفت كافة الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة وتفادي التصعيد فيها".
وأوضح الرئيس عون في بيان أن "مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حاليا لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطا متقدما بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها".
ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي إلى التحرك "الفاعل والسريع" لعدم تمكين الاحتلال الاسرائيلي من تحقيق أهدافه التي "لم تعد خافية على أحد والتي تنذر في حال استمرت بأخطر العواقب".
وقدم الرئيس اللبناني تعازيه للقيادة الإيرانية في الذين قضوا نتيجة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي التي وقعت فجر اليوم.
من جهته دان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام هذه الاعتداءات معتبرا إياها انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة إيران.
واشار سلام إلى ان هذه الاعتداءات "لا تهدد استقرار المنطقة بأشملها بل السلم العالمي".(النهاية)
ا ي ب / ف ل ا
وأوضح الرئيس عون في بيان أن "مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حاليا لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطا متقدما بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها".
ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي إلى التحرك "الفاعل والسريع" لعدم تمكين الاحتلال الاسرائيلي من تحقيق أهدافه التي "لم تعد خافية على أحد والتي تنذر في حال استمرت بأخطر العواقب".
وقدم الرئيس اللبناني تعازيه للقيادة الإيرانية في الذين قضوا نتيجة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي التي وقعت فجر اليوم.
من جهته دان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام هذه الاعتداءات معتبرا إياها انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة إيران.
واشار سلام إلى ان هذه الاعتداءات "لا تهدد استقرار المنطقة بأشملها بل السلم العالمي".(النهاية)
ا ي ب / ف ل ا
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