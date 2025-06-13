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الرئيس اللبناني: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على إيران تستهدف الاستقرار في المنطقة

الرئيس اللبناني: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على إيران تستهدف الاستقرار في المنطقة

2025-06-13 04:21:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 6 (كونا) -- قال الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة إن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على ايران "لم تستهدف الشعب الإيراني فحسب بل استهدفت كافة الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة وتفادي التصعيد فيها".
وأوضح الرئيس عون في بيان أن "مثل هذه الاعتداءات ترمي إلى تقويض كل المبادرات والوساطات القائمة حاليا لمنع تدهور الأوضاع والتي كانت قطعت شوطا متقدما بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تبعد خطر الحرب عن دول المنطقة وشعوبها".
ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي إلى التحرك "الفاعل والسريع" لعدم تمكين الاحتلال الاسرائيلي من تحقيق أهدافه التي "لم تعد خافية على أحد والتي تنذر في حال استمرت بأخطر العواقب".
وقدم الرئيس اللبناني تعازيه للقيادة الإيرانية في الذين قضوا نتيجة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي التي وقعت فجر اليوم.
من جهته دان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام هذه الاعتداءات معتبرا إياها انتهاكا للقانون الدولي ولسيادة إيران.
واشار سلام إلى ان هذه الاعتداءات "لا تهدد استقرار المنطقة بأشملها بل السلم العالمي".(النهاية)

ا ي ب / ف ل ا


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